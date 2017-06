© afp

Fuerscher, déi dat déift Mier virun der australescher Küst ënnersicht hunn, hunn eng Rëtsch ongewéinlech Mieresbewunner observéiert, déi bis ewell nach ni een ze gesinn kritt huet. Ee vun dësen Déieren ass e Fësch, dee keng Aen, keng sichtbar Nues an e Mond op senger Ennersäit huet. Esou ee Fësch war bis elo just eng Kéier erwäänt ginn - vu Wëssenschaftler u Bord vun der legendärer "HMS Challenger", déi am Joer 1873 an de Gewässer viru Papua-Neuguinea ënnerwee war.



Den Direkter vun der Expeditioun virun Australien, den Tim O'Hara, war Mëtt Mee mat sengem Team a ville wëssenschaftlechen Instrumenter lassgezunn, fir ee Mount laang d'Mier a véier Kilometer déift z'ënnersichen. De Grond dofir ass, dat d'Mier "dat am wéinegsten erfuerscht Ökosystem op der Welt" ass, esou den O'Hara.



© afp

D'Fuerscher hunn ënnert anerem knallrout pickeg Kriibsen, blann Mieresspannen an Aaler gesinn, déi just an extremer Déift virkommen. Eng vun de méi grujelegen Decouvertë ware fleeschfriessend Schwämm, déi mat déidlechen Nolen aus

Silizium, also praktesch aus Glas, op kleng Krustendéierecher schéissen. Normalerweis erniere sech Schwämm vu Bakterien an aneren Eenzeller, déi se aus dem Waasser filteren.



Den Tim O'Hara a säin Team aus 27 Wëssenschaftler u Bord vun der "Investigator" sinn der Iwwerzeegung, dat ronn een Drëttel vun den op der Expeditioun entdeckten Déieren bis dohin onbekannt Aarte waren.