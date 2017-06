No Schëss an engem Hotel- a Casinokomplex an der Haaptstad vun de Philippinen, goufen, Informatioune vun der Police no, 36 Läiche fonnt.

Wéi et heescht, wieren d'Affer erstéckt. D'Attack hat kuerz virun Hallefnuecht Lokalzäit ugefaangen, wéi en arméierte Mann mat enger automatescher Waff ëm sech geschoss huet. Duerno huet den Täter, wéi et heescht, e Feier geluecht.



D'Police war an der Nuecht vun engem isoléierten Täter ausgaangen. Et géif keen Hannergrond op eng Terrorattack. Et schéngt sech ëm en arméierten Iwwerfall gehandelt ze hunn. De Mann konnt sech dervu maachen.



Wéi et antëscht heescht, hätt den Täter sech duerno awer selwer ëmbruecht. Leschten Informatiounen no, goufen d'Läichen am Hotel nieft dem internationale Fluchhafe vu Manila fonnt.