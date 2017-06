Dës Deklaratioun huet op der ganzer Welt, wéi erwaart, massiv Kritik ausgeléist. Déi däitsch, franséisch an italienesch Regierung schwätze sech an enger gemeinsamer Deklaratioun kloer géint nei Verhandlunge vum Klimaschutzaccord aus an hunn d'Decisioun schaarf kritiséiert.

D'EU-Kommissioun huet annoncéiert eng Leaderpositioun beim weltwäite Klimaschutz iwwerhuelen ze wëllen. Den Accord vu Paräis geet weider. D'Welt ka weider op Europa zielen, sou den zoustännege Klimakommissär Miguel Arias Canete.

De Jean-Claude Juncker gëtt zitéiert mat: "Il n'y a pas de marche arrière sur la transition énergétique. Il n'y a pas de retour en arrière sur l'accord de Paris".

Carole Dieschbourg: "En Deal ass en Deal an net Fake News"

Et ass elo wichteg, dass mer all d'Initiativë vun Däitschland, Frankräich an Italien ënnerstëtzen, déi sech direkt en Donneschde scho géint nei Verhandlungen vum Klimaschutzaccord ausgeschwat hunn, dat sot e Freiden de Moien d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an enger éischter Reaktioun am RTL-Interview.



Déi gréng Politikerin huet dem Donald Trump seng Decisioun zu déifst bedauert an irrational an irresponsabel genannt. Den US-President géif net nëmmen seng Wirtschaft, ma och sech selwer a sengem eegene Land total isoléieren. 70% vun den amerikanesche Bierger wieren nämlech fir de Klimaschutz. Si hätt an Tëscht och scho mat Däitschland geschwat, aner Gespréicher sollen nokommen. Et hätt ee sech jiddefalls international opgestallt an enger Koalitioun vun den ambitiéise Länner, et hätt een e gemeinsame Statement erausbruecht, wat ee soll zesumme schweessen, an eng nei Dynamik an d'Gespréicher erabréngen. Un den anere Länner wier et lo méi enk zesummenzeréckelen. Si misst een dat opfänken, wat d'USA net méi bereet sinn ze maachen. Do wier ee eréischt am Ufank vun engem Prozess.



D'Carole Dieschbourg geet dann och dovunner aus, datt déi ëmstridden Decisioun vun en Donneschden, aus dem Ofkommes erauszeklammen, réischt tëscht 2019-2020 an d'Realitéit kann ëmgesat ginn.





#ParisClimateDeal @EmmanuelMacron @AngelaMerkeICDU Paris and Berlin now have to take initiative: for clear progress on EU effort sharing! — Carole Dieschbourg (@DieschbourgC) June 1, 2017

Carole Dieschbourg: Accord gëtt net nei negociéiert



It's essential that the world implements the #ParisAgreement & fulfils that duty with increased ambition. https://t.co/oO3hBxvFKb — António Guterres (@antonioguterres) June 1, 2017

Statement on the US' withdrawal from the Paris climate agreements. #parisagreementhttps://t.co/T4XOjWZW0Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Today's decision is a setback for the environment and for the U.S.'s leadership position in the world. #ParisAgreement — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) June 1, 2017

Trump: I was elected to represent Pittsburgh, not Paris

Pittsburgh mayor: We voted for Clinton w/ nearly 80% of vote https://t.co/a1D7oyLA6t — CNN (@CNN) June 1, 2017

Today, our planet suffered. It’s more important than ever to take action. #ParisAgreement https://t.co/FSVYRDcGUH — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 1, 2017

BREAKING: Arnold Schwarzenegger has a blunt message for Donald Trump. #ParisAgreement pic.twitter.com/YI8fcxEeox — ATTN: (@attn) June 2, 2017

Den UNO-Generalsekretärhuet d'Decisioun aus dem Klimaschutzofkommes erauszeklammen eng "grouss Enttäuschung" genannt.De franséische Presidentschwätzt vun engem Feeler fir d'Zukunft vum Planéit.De, deen de COP21-Accord zejoert symbolesch parallel zu Peking ratifizéiert huet, huet sengem Successeur reprochéiert d'Zukunft zeréckzeweisen.Et ass Hohn, dass d'USA aus dem Klimaaccord wëllen austrieden, sou déi éischt Reaktioun vum deemolege President vun der Cop21. Des Decisioun wier ee grousse Feeler an een Iertum, sou de Laurent Fabius e Freideg de Moien op France2. Hien huet dem amerikanesche President reprochéiert, Ligen ze verbreeden wat de Klimaschutz betrëfft. De fréiere franséische Premier an Ausseminister hat am Dezember 2015 de Weltklima-Accord presidéiert.Et ass dann och déi éischt Kéier, datt de CEO vu Goldman Sachs, dee Message op Twitter gepost huet ... an och vun him kënnt Kritik un den Donald Trump.Grouss Enttäuschung dann och natierlech bei den Ëmweltorganisatiounen, Wëssenschaftler a groussen amerikanesche Firmen. De mediatiséierte PDG vun Teslazum Beispill huet direkt no der Decisioun annoncéiert net méi als Beroder fir d'Trump-Administration zu Verfügung ze stoen.An d', déi en Donneschden jo explizit vum Donald Trump fir seng protektionistesch "America First"-Rhetorik benotzt gouf, wëll d'Symbol vum Widderstand géint dem Donald Trump seng Klimapolitik ginn. An enger Serie vun Tweets, huet den demokratesche Buergermeeschter Bill Peduto kloer gestallt, datt d'Sympathië vu senger Stad éischter bei Paräis, wéi bei Washington leie géifen. Pittsburgh géif d'Engagementer vu Paräis kloer anhalen.