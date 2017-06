© AFP

Wéi d'Police confirméiert huet, huet den 41 Joer ale Flüchtling aus Afghanistan e 5 Joer jonke Flüchtling aus Russland a seng Gewalt bruecht an him mat engem Messer déidlech Blessuren zougefouert. Och d'Mamm vum Jong gouf vum Mann verwonnt, schwieft awer net a Liewensgefor. D'Beamten hunn op de Mann geschoss an hien déidlech getraff.De 6 Joer ale Brudder vum klenge Bouf, verschidde aner Bewunner aus dem Flüchtlingsheem zu Regensburg an och e Polizist hu misse behandelt ginn, well si ënner Schock stoungen.Déi genau Hannergrënn sinn aktuell nach net kloer. D'Heem gouf no der Dot komplett geraumt.