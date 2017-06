Um Sonndeg haten 22.700 vu ronn 50.000 Fransousen, déi zu Lëtzebuerg wunnen, de Wee an de Lycée Vauban fonnt. Et gouf nees gewielt. Dës d'Kéier war et den éischten Tour vun de franséische Legislativen. D'Wieler konnten engem vun 18 Kandidaten hir Stëmm ginn. An dëser Wahl entscheet sech, ob d'Partei La République en Marche vum neie President Emmanuel Macron eng Majoritéit am Parlament kritt. Um Sonndeg um Lampertsbierg gouf et schonn ee kloren Trend bei de Wieler. E Gros huet gemengt, et misst een dem Emmanuel Macron de Pouvoir ginn, fir seng Iddien ëmzesetzen.

A Frankräich selwer geet d'Vollek awer eréischt nächste Weekend wielen. E méiglechen zweeten Tour wär dann den 18. Juni.