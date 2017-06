Extrait aus dem Interview © AFP

De syresche President Baschar al-Assad mengt, datt no 6 Joer Krich am Land dat Schlëmmst eriwwer wier. An engem Interview mat engem indeschen Tëleessender sot hien, d'Situatioun géing sech an déi richteg Richtung entwéckelen, wëll d'Terroriste bekämpft géinge ginn.



Hie sot wuertwiertlech, datt Schlëmmst wier iwwerstane, wann de Westen d'Extremisten net nach weider géing ënnerstëtzen. An de leschte Méint haten d'syresch Regierungstruppen Territoiren a Syrien zeréckgewonnen.



Ënnert anerem hate se am Dezember no jorelaange Kämpf d'Groussstad Aleppo zeréckeruewert. Zanter 2011 si méi wéi 320.000 Mënsche bei de Kämpf ëm d'Liewe komm a Millioune Syrer goufen dozou gedriwwen, fir aus hirem Land ze flüchten.