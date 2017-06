Den 79 Joer alen Entertainer gëtt vu ronn 60 Frae beschëllegt, sech an de leschte Joerzéngten un hinne vergaangen ze hunn. Well e groussen Deel vun den Uschëllegunge verjäert sinn, konzentréiert de Prozess sech op ee konkrete Fall aus dem Pennsylvania am Joer 2004.Déi haut 44 Joer al Fra geheit dem Cosby vir, hien hätt si deemools mat Medikamenter a Wäi betäubt an duerno mëssbraucht. Dem Acteur no wär d'Fra mam Sex averstane gewiescht.De Schauspiller riskéiert bis zu 10 Joer Prisong.