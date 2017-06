Wéi d'Police vun Tréier matdeelt, sinn e Samschdeg an enger Wunneng zu Wittlich d'Läiche vun enger Fra vun 48 Joer an hirem Mann vu 50 Joer fonnt ginn.

Den éischten Informatioune vun der Enquête no, hat d'Koppel Sträit kritt, dee wéi et ausgesäit, déidlech ausgaangen ass.De Brudder vun der Fra vu 40 Joer ass an der Ausernanersetzung blesséiert ginn. De Parquet huet eng Autopsie gefrot.