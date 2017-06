En Dënschdeg de Mueren huet sech zu Tréier e geparkten Auto selbststänneg gemaach an ass an aner Autoe geknuppt. Dobäi gouf eng Fra ageklemmt.

Aus bis ewell ongekläerte Grënn huet sech am Staddeel Kürenz zu Tréier en Dënschdeg de Mueren e geparkten Auto op eemol selbststänneg gemaach an huet eng Partie aner Gefierer getéitscht. Eng Fra gouf tëscht hirem eegenen Auto an deem Auto ausser Kontroll ageklemmt an dobäi schwéier blesséiert.Un alle bedeelegten Autoen ass grousse Schued entstanen. En Expert soll elo kläre, wisou deen Auto iwwerhaapt op eemol vum selwe fortgerullt ass.