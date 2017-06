Den iranesche President Hassan Rohani © AFP

Schéisserei e Mëttwoch de Moien zu Teheran. Et schénge coordinéiert Attacken op d'Gebai vum iranesche Parlament an de Mausoleum vum Ayatollah Khomeini zu Teheran gewiescht ze sinn. Informatiounen an der Press no hätt op d'mannst een arméierte Mann am Parlament ëm sech geschoss. Aner Source schwätzen vun dräi Täter. Ufanks war vun op d'mannst dräi Blesséierter riets. Méi spéit gouf confirméiert, datt e Sécherheetsbeamten d'Attack net sollt iwwerliewen.



Beim Mausoleum vum Ayatollah Khomeni huet sech eng Fra an d'Luucht gesprengt. Dobäi gouf e Gärtner, dee grad do geschafft huet, déidlech verwonnt.



D'Informatioune sinn awer fir den Ament nach net ganz eendeiteg.