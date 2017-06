Engem pensionéierte Policebeamten ass en Dënschden den Owend op der Autobunn tëscht Wittlich a Salmtal en Auto mat Lëtzebuerger Placken opgefall, an deem e Chauffer souz, dee manifestement ze vill gedronk hat.



Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, datt den Automobilist 3,83 Promill hat. Donieft huet et och duerno ausgesinn, wéi wann de Chauffer Droge consomméiert hätt. De Mann krut eng Bluttprouf geholl a säi Führerschäi gouf agezunn.



Weider ass festgestallt ginn, datt d'Police de Mann gesicht huet, well hie schonn 2015 wéinst Alkohol um Steier ugehale gi war an deemools de Protokoll vun 1.800 Euro net konnt bezuelen. Schlussendlech sëtzt hien dann awer alo am Prisong zu Tréier.



Zeien, déi méiglech Informatiounen iwwert de gesichte bloe VW Passat hunn, kënne sech bei der Autobunn-Statioun un der Police vu Schweich mellen oder op der Nummer 0049-6502-9165-10.