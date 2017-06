Den UNO Generalsekretär Antonio Guterrez © AFP

D'Welt dréint de Moment de falsche Wee an d'Imprevisibilitéit ass d'Reegel ginn, sot den UNO-Generalsekretär Antonio Guterrez bei senger éischter Entrevue mam Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn zu New York. Bei der Aarbechtsvisite ass et ëm déi grouss international politesch Dossiere gaangen, wéi d'Situatioun a Syrien, Jemen a Libyen, wéi och d'Relatiounen tëscht Israeli a Palästinenser. Den Handlungswëlle vun der UNO, fir an de Krisen ze intervenéieren, wier dobäi déi eng Saach, seet de Jean Asselborn, d'Méiglechkeete wieren allerdéngs begrenzt.



D'Prioritéite vum Guterrez sinn d'Diplomatie préventive, droits de l'homme an den développement durable. An den Diskussioune koum eraus, datt de Wee, fir d'Ziler z'erreechen, déi eng Saach ass, an d'Mëttele, fir dee Wee ze goen, déi aner. De Sécherheetsrot vun der Uno leeft aktuell de Krisen op der Welt hannendrun a kritt se net erëm. Den Antonio Gutierrez wëll de Sécherheetsrot moderniséieren, ma dat läit net eleng a senger Muecht, mä grad un deene Länner, déi am Sécherheetsrot setzen.

Extrait Jean Asselborn



Bei der nämmlechter Visite huet de Jean Asselborn och Ambassadeure vu Länner aus dem Noen Oste begéint, fir iwwert d'Situatioun ronderëm de Qatar ze schwätzen. D'Suerge wiere grouss, d'Dimensioun vun deem, wat kéint dorausser entstoen, wieren de Moment nach net ofzegesinn, esou de Jean Asselborn.