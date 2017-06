De 24 Joer ale Mann ass e Mëttwoch erwëscht ginn, nodeem hie mat 2 Komplize Wueren am Wäert vu knapp 60 Euro geklaut hat, dat huet d'Police vu Ludwigslust en Donneschde matgedeelt. Hie gouf vu Mataarbechter gestallt an an e Büro um éischte Stack vum Gebai bruecht.Do wollt de Mann awer anscheinend net bleiwen an hien huet decidéiert aus der Fënster ze sprangen. Ma och dat war keng gesond Iddi, well bei sengem Sprong huet hie sech uerdentlech verletzt. Iwwerdeems den Onglécklechen an d'Spidol koum, goufen och seng zwee Kollege gepëtzt.Géint déi 3 Männer gëtt elo enquêtéiert.