Weltdag vun de Mierer / Reportage Nadine Gautier



Ganz Ökosystemer sinn a Gefor, Déiere verschwannen an Ozeaner gi komplett verknascht. Och wa Lëtzebuerg selwer keng Küsten huet, engagéiert ee sech fir d'Protectioun vun de Mierer. Zum Beispill wëll de Grand-Duché sech staark maachen, fir de Mikroplastik ze verbidden.

Dee géif ee virun allem an de Kosmetikproduiten zeréckfannen. Dofir gëllt et net nëmme politesch ze agéieren, fënnt d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Hei wieren och d'Bierger gefrot opzepassen wat si da kafen. D'selwecht gesäit et aus beim Fësch. Wéi ee Fësch kafen ech fir op den Teller, wéi gouf dee geziicht? D'Mierer géifen 63 Prozent vun den Ökosystemer ausmaachen, déi ee net negligéiere kann.



Carole Dieschbourg: Dat ass e grousse Liewensraum, deen immens ënner Drock steet. Duerch wat sti se ënner Drock? Tëschent 6 an 8 Milliounen Tonne Plastik kënnt pro Joer an d'Mierer.

Fir d'Ozeaner ze schützen, wëll Lëtzebuerg dann och eng Faisabilitéitsetude an Optrag ginn. Konkret sollen hei Finanzmoyenen ausgeschafft ginn.



Carole Dieschbourg: Ob et méiglech ass en Instrument ze kreéieren, wou een souwuel de Schutz vun de Gewässer a vun de Mierer géing no vir dreiwen, wéi och de Schutz vum Liewensraum, vun der Biodiversitéit. Dat Ganzt mat de Leit an de Regiounen, wou ee kéint en nohaltegen Tourismus kreéieren.

Och d'Déieren am Waasser solle geschützt ginn. Lëtzebuerg ass zum Beispill ee vun de Membere vun der internationaler Conventioun fir d'Juegd op Waler ze reglementéieren. De Grand-Duché huet hei genee esou eng staark Stëmm wéi och déi aner Länner, egal wéi grouss d'Land ass. Zanter 1982 ass déi kommerziell Juegd op Waler verbueden.



De Pierre Gallego, ‎President vun Odyssea: Wat wierklech de Populatioune vun de Walen et erlaabt huet zeréckzekommen. An de leschte Joren huet sech d'Situatioun fir verschidden Aarte verbessert, awer net fir se alleguerten. Zum Beispill d'Blowalen erhuele sech extrem lues.

Ma nieft der kommerzieller Juegd, gëtt et och déi wëssenschaftlech. An ënnert deem Deckmantel jot zum Beispill Japan.



De Pierre Gallego, ‎President vun Odyssea: An dat ass e grousse Problem. Eigentlech däerf all Land seng eege Quote stëmmen, fir de wëssenschaftleche Walfang ze maachen. Japan huet all Joer drop gehalen fir weider ze maachen, obwuel d'Wëssenschaft esou wäit ass, dass een d'Walen net muss ëmbréngen fir alleguer d'Informatiounen ze kréien.

Déi international Cour de justice huet virun 2 Joer deklaréiert, datt dës Zort vu Walfang net gerechtfäerdegt ass. Japan mécht awer weider.