An der Provënz Westkap, ronn 500 Kilometer westlech vu Kapstadt, sinn eng 10.000 Mënsche virun de Flamen a Sécherheet bruecht ginn. Mat am stäerkste betraff ass d'Stad Krysna, déi och bei Touriste ganz beléift ass. De staarke Wand bréngt mat sech, datt d'Feier ëmmer nees ugeet.D'Pompjeeën hunn op d'mannst 26 verschidde Plaze gezielt, op deenen et brennt. Op d'mannst 4 Persoune si bis ewell ëm d'Liewe komm, dorënner een 3 Joer ale Jong.Déi lokal Autoritéite schwätzen elo schonn dovun, datt dëst déi schlëmmt Bëschbränn aus de leschten 30 Joer sinn.

8 Doudeger no uerge Wiederen

Nieft de schroe Bëschbränn huet elo zousätzlech eng aner Naturkatastroph d'Géigend getraff. Bei uerge Wiedere sollen op d'mannst weider 8 Mënschen ëmkomm sinn. Dosenden Haiser goufen zerstéiert, e Spidol an eng Schoul goufen deels schwéier beschiedegt.Och wann d'Wieder schro Konsequenzen huet, sou bréngt et och eng gewëssen Erliichterung no der laanger Dréchent, well d'Waasserreservoiren an der Lescht esou gutt ewéi eidel waren.