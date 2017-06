D'Stroosse ronderëm den Zenter goufen ofgespaart an d'Police ass aktuell am Gaangen, mam Mann ze verhandelen. Weider heescht et, datt de Mann dem Personal vum Aarbechtsamt bekannt wier an et sech em en isoléierten Tëschefall géif handelen.Verschidde Mataarbechter konnte fortlafen an aktuell wier nach keng Persoun blesséiert ginn.