Den Ament ass nach net gewosst, ob et sech ëm en Uschlag oder en Accident handelt, ma et gi Blesséierter.

Witnessed a car crash into a crowd by Amsterdam central station. Terrifying! pic.twitter.com/jeoFtP4OEA — John Berg (@jwbergiii) June 10, 2017

BREAKING: Amsterdam police say 5 injured after car strikes pedestrians outside main railway station, driver arrested. — The Associated Press (@AP) June 10, 2017

#Amsterdam

Car 'crashes into pedestrians' outside Amsterdam train station

Atmosphere here calm at present.

NO ATTACK, just incident#RT pic.twitter.com/2bxWyw9Ocd — The invisible man (@invisibleman_17) June 10, 2017

Verdachte gesproken. Lijkt niet te gaan om opzet maar een onwelwording, uiteraard doen we verder onderzoek om eea uit te sluiten. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 10, 2017

Dat ganzt huet sech net wäit vun der Amsterdamer Gare ewech ofgespillt an d'Police huet d'Gare ofgespaart.D'Associated Press schreift um Samschdeg Owend, d'Police géif vu 5 Blesséierte schwätzen.Dobäi sollen 2 Persounen an d'Spidol ageliwwert gi sinn, während déi aner dräi sur place behandelt konnte ginn.Anscheinend war den Auto op enger Plaz stationéiert, wou et verbueden ass ze parken. Wéi du Policebeamten op den Auto duergaange sinn, ass de Chauffeur fortgefuer an an de Grupp vu Leit gerannt, éiert hien un enger Mauer un d'Stoe komm ass.Op Twitter beschreiwe Leit sur place d'Atmosphär als relativ "roueg" an et geet een do wuel éischter dovun aus, dass et sech ëm en Accident an net en terroristeschen Akt handelt.Och d'Police vun Amsterdam bestätegt den Androck vun engem Accident, schreift awer och, datt nach weider Enquête musse gemaach ginn, éiert een definitiv Konklusioune kéint zéien.Méi ass den Ament nach net gewosst.