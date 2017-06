© AFP

Bei de sougenanntenen "Legislativen" ass d’Partei ronderëm den neie Staatschef Emanuel Macron klore Favorit. Et zeechent sech allerdéngs of, datt d'Wahlbedeelegung ganz niddreg ausfält a riskéiert en historeschen Negativ-Rekord opzestellen. Et geet een dovun aus, datt um Enn just ee vun zwee Fransouse wäert gewielt hunn. Den taux de participation louch um 17 Auer bei ronn 40%, däitlech manner ewéi nach 2012.

Lescht Sondage gesinn "La République en Marche" am éischten Tour, zesumme mat der alliéierter Zentrumspartei "MoDem" bei ronn 30%. Am zweeten Tour nächste Sonndeg hätt de Macron da souguer gutt Chancen eng absolut Majoritéit z'erreechen. 577 Deputéiert ginn am Ganze gewielt, déi 5 Joer am Deputéierten-Amt bleiwen.

Leschte Weekend hu schonns d’Fransousen gewielt, déi am Ausland liewen. Hei soll d'Tendenz och a Richtung Kandidate vun "en marche" goen.

D’Wahlbüroen hu bis 18 Auer e Sonndeg den Owend op. An de grousse Stied souguer bis 20 Auer. Bis dohi ginn dann och nach keng Resultater publizéiert.

Fir den neie President sinn dës Wahlen sou wichteg, well hien eng Majoritéit an der Assemblée nationale brauch, fir seng geplangte Reformen och duerchzekréien.



Och zu Metz sinn d'Leit e Sonndeg an d'Wahlkabinne gaangen - allerdéngs waren et der och hei net vill: