Internat.: Am meeschte gelies

© afp

D'Leaks vum Comey kriten dann och nach méi eng grouss Bedeitung, wéi jiddereen sech dat kéint virstellen. Total illegal a feig wier de Comey, esou den US-President.



Den Donald Trump huet sech iwwerdeems eng éischte Kéier däitlech zum Artikel 5 vun de Vereenten Natioune bekannt. Dësen obligéiert d'NATO-Partner fir sech am Fall vun enger Attack géigesäiteg ze hëllefen.

Beim NATO-Sommet am Mee wollt de President Trump dat nach net an aller Däitlechkeet maachen a während der Wahlcampagne hat den Trump déi sougenannt Bäistands-Garantie nach a Fro gestallt.