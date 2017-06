Theresa May-Koalitioun mat der DUP? (11.06.2017) Déi äerzkonservativ, nordiresch DUP kann den Tories hëllefen eng Majoritéit ze kréien.

D’Democratic Unionist Party steet ultra-riets. Si gouf 1971, mëtten am Nordirland-Konflikt, vum Ulster-Fundamentalist Ian Paisley gegrënnt – dem Äerzfeind vun der IRA. D’Partei haut ass voller Widdersprëch. Si steet an fir e Brexit, ass awer fir eng oppe Grenz tëscht Nordirland an der irescher Republik. An de Räng vun der Partei fënnt ee Kreationisten. D’Parteichefin Arlene Foster ass vehement géint den homosexuelle Mariage, deen a Nordirland bis haut verbueden ass. Natierlech ass een och géint Ofdreiwung an et vertrëtt een d’Meenung, dass et de Klimawandel net gëtt.Eng Koalitioun mat der DUP gesi vill Konservativer zu London wéi e Pakt mam Däiwel. Virun allem och a Schottland, wou d’Ruth Davidson, d’Chefin vun de schottesche Konservativen, an enger oppe lesbescher Relatioun lieft - an och hir 13 Sëtz brauch d’Theresa May.Fir do de Bou gespaant ze kréien, misst d’Premierministesch op eemol schrecklech vill diplomatescht Talent a Feingefill un den Dag leeën. Qualitéite vun deenen ee bis ewell sou näischt gemierkt hätt.