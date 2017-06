Internat.: Am meeschte gelies

Offizielle Chifferen no waren op d'mannst 30.000 Bierger op d'Stroosse gaangen a krute prominent Ënnerstëtzung.De Footballtrainer Pep Guardiola sot zu de Supporter vun der Onofhängegkeet, dass et keen anere Wee géif ginn. De Referendum géif och dann ofgehale ginn, wann d'Regierung dat net wéilt.De Pep Guardiola huet en Appell un Europa an un d'Welt gemaach, Katalounien ze ënnerstëtze géintiwwer den Attacke vun engem autoritäre Staat.