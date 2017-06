Wéi de franséischen Inneministère an der Nuecht op e Méindeg zu Paräis bekannt ginn huet, kéimen dem Macron säi Mouvement "La République en Marche" an d'Zentrumspartei MoDem vum François Bayrou zesummen op iwwer 32% vun de Stëmmen. Domat kéint d'Allianz mat der absoluter Majoritéit an der Assemblée Nationale rechnen.Dat sozialliberaalt Lager läit iwwerdeems däitlech virun dem konservative Lager. D'Republikaner kommen dem offizielle Resultat no zesumme mat der Zentrumspartei UDI op iwwer 22% vun de Stëmmen.De rietspopulistesche Front National kéim op 13,2%, während d'Lénkspartei La France insoumise op knapp 11% kéim. Desaster fir d'Sozialisten, déi knapp 8% vun de Stëmme konnte fir sech notéieren.

De fréiere Premierminister Manuel Valls huet sech a sengem Wahlbezierk,der Circonscription de l'Essonne, fir den zweeten Tour vun de Legislativen qualifizéiert. Hie koum op iwwer 25% vun de Stëmmen. Aner fréier Ministeren aus der Regierung vum François Hollande, dorënner de Presidentschaftskandidat Benoît Hamon, goufen am éischten Tour eliminéiert.







Iwwert d'Halschent vun de Fransouse sinn iwwregens e Sonndeg net wiele gaangen. Mat 51,29 Prozent huet den Taux d'Abstention ee Rekordwäert erreecht.







Eréischt am zweete Wahltour en nächste Sonndeg gëtt déi genee Sëtzverdeelung am Parlament decidéiert. Och am Ballotage kann den Emmanuel Macron mat enger absoluter Majoritéit rechnen. Seng Allianz kéint 400 bis 455 vun den am ganzen 577 Mandater kréien. Déi absolut Majoritéit an der Assemblée Nationale läit bei 289 Sëtz. Domat hätt de Emmanuel Macron eng däitlech Réckendeckung fir säi Reformprogramm.



De leschten Estimatiounen no kéim den FN vun der Marine Le Pen op nëmmen 1 bis 5 Deputéiert a géif et op e neits net fäerdeg bréngen, fir eng Fraktioun ze forméieren. Dofir sinn op mannst 15 Volleksvertrieder néideg.



An deene meeschten vun den 577 Wahlkreesser dierft Decisioun eréischt am Ballotage falen. Fir schonn am éischten Tour gewielt ze ginn, brauch ee Kandidat déi absolut Majoritéit a senger Circonscriptioun. Dat packen awer nëmmen déi Mannst.