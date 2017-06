D'USA a Groussbritannien halen un der geplangter Visite vum US-President Donald Trump a Groussbritannien fest. Et hätt een d'Pläng net geännert.

Spekulatioune géif een net kommentéieren, sot déi britesch Regierungsspriecherin. Si huet domatter Medien-Informatiounen zréckgewisen, déi soten, den Trump hätt per Telefon dem Theresa May ofgesot. Hie wéilt eréischt a Groussbritannien kommen, wann d'Populatioun seng Visite géif ënnerstëtzen.Den Trump ass an England ganz onbeléift.1,8 Millioune Leit hunn zum Beispill eng Petitioun géint eng amerikanesch Staatsvisite ënnerschriwwen.