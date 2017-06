© AFP (Archiv)

Leit, déi eppes gesinn hunn, kënnen op der Säit vun der Anti-Terror-Enheet hir Informatioune weider ginn: https://act.campaign.gov.uk

Appel à témoins dans le contexte de l'attentat du 3 juin à Londres.

Interpol et la Metropolitain Police lancent un appel à témoins en rapport avec l'attentat terroriste perpétré le samedi 3 juin à 21.58 heures, à London Bridge et Borough Market à Londres.

Les enquêteurs s'intéressent plus particulièrement à la camionnette blanche visant des personnes sur le pont.

Qui a vu les terroristes attaquer les passants ou les suspects armés engager les policiers armés ?

Si vous avez des informations à ce sujet, les autorités britanniques vous prient de contacter la Police Anti-Terroriste à Londres via sa page web https://act.campaign.gov.uk

Zeugenaufruf im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 3. Juni in London.

Interpol und die Metropolitain Police veröffentlichen einen Zeugenaufruf im Zusammenhang mit dem Anschlag, welcher am Samstag, dem 3. Juni um 21.58 Uhr, auf der London Bridge und am Borough Market in London verübt wurde.

Die Ermittler sind besonders am weissen Lieferwagen, der Personen auf der Brücke angefahren hat, interessiert.

Wer hat beobachtet wie die Terroristen Passanten angegriffen haben oder die mutmasslichen Täter sich mit der bewaffneten Polizei auseinandergestzt haben ?

Die britischen Autoritäten nehmen alle zweckdienlichen Hinweise auf der Website der Anti Terroristen Einheit https://act.campaign.gov.uk entgegen.