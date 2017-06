Den US-President Donald Trump zesumme mam Justizminister Jeff Sessions. © AFP (Archiv)

Per Dekret hat den Donald Trump decidéiert, datt Mosleme aus verschidde Länner net méi an d'USA areesen dierfen. Deen Dekret gouf awer vum ieweschten US-Geriicht annuléiert an och am Appel krut de President net Recht.Den Donald Trump wollt Leit aus dem Iran, Libyen, Syrien, Somalia, Sudan an Yemen während 90 Deeg drun hënneren, fir an d'USA anzereesen. Flüchtlinge sollte souguer 120 Deeg net an d'USA kommen dierfen.