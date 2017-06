Schéisserei an der Gare vun Unterföhring am Norde vu München. E puer Persoune goufe blesséiert. Enger Polizistin wier an de Kapp geschoss ginn.

Der Täter wurde festgenommen. Dieser wurde ebenfalls verletzt. Keine Hinweise auf weitere Täter. #Unterföhring — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017

Opreegung um Dënschdeg de Moien zu München. Op enger S-Bahn-Statioun am Quartier Unterföhring ware géint 9 Auer Schëss gefall. D’Gare war séier evakuéiert ginn an d‘Police koum mat engem groussen Dispositif op d‘Plaz.De presuméierten Täter hätt kënne verhaft ginn, mä eng Polizistin gouf awer ugeschoss. 2 weider Persoune goufe blesséiert, et besteet do awer keng Liewensgefor. De Beräich wier awer elo geséchert, heescht et vun der Münchener Police.Däitsch Medien schreiwen, dass den Täter enger Polizistin hir Waff aus dem Rimm gezunn hätt an ugefaange huet mat schéissen. D’Hannergrënn si nach onkloer.

S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017