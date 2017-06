Den aktuellen US-Justizminister sot um Dënschdeg den Owend, datt senges Wëssen no kee vum Trump senge Mataarbechter mat Moskau am Gespréich gewiescht wier.

De Justizminister Jeff Sessions zesumme mam US-President Donald Trump. © AFP

"An appalling and detestable lie" - US Attorney General Jeff Sessions insists he never met with Russian officials https://t.co/2ejNvhlgls pic.twitter.com/1cNDKOTA6X — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 13, 2017

Um Dënschdeg gouf de Jeff Sessions vun der Geheimdéngscht-Kommissioun vum US-Senat gehéiert. Et goung iwwer eventuell Gespréicher, déi nach virun der Wahl tëscht de Membere vum Trump-Team mat russesche Regierungsmataarbechter gefouert goufen.Den US-Justizminister sot dobäi aus, datt senges Wëssen no kee Member vum aktuelle President senger Equipe a Kontakt mat Moskau gestanen hätt. Hie selwer hätt och ni mat iergendengem Member vun der russescher Regierung iwwer eng "Amëschung an iergendeng Campagne" geschwat.Weider sot de Jeff Sessions, datt d'Leit am Land eng éierlech an transparent Regierung géifen erwaarden an een hinne genau dat wéilt ginn. De President géif sech op d'Mënschen an den USA konzentréieren a sécherstellen, datt si fair behandelt géife ginn a si a Sécherheet wieren. "Ech weess, anerer hunn eng aner Agenda, mä dës ass d'Agenda, déi ech deelen."