Zu Lëtzebuerg si bal 18.000 Leit betraff, am éischten Tour huet sech awer just ee Fënneftel fir déi Wahlen intresséiert.



D'Majoritéit vun de Stëmmen krut de Pieyre-Alexandre Anglade, de Kandidat vu La Republique en Marche fir de Benelux. Hie koum zu Lëtzebuerg op méi wéi 60 Prozent am Benelux op 53.



Esou kuerz virum zweeten Tour, leeft d'Wahlcampagne natierlech op Héichtouren an en Donneschdeg huet de Politiker eng ganz Partie Rendez-vousen zu Lëtzebuerg. En Donneschdeg de Moien war hien ënnert anerem an der RTL City.



Lëtzebuerg huet fir den Pieyre-Alexandre Anglade eng besonnesch Bedeitung. Seng Urgrousseltere ware Lëtzebuerger, seng Famill ass vu Metz. Fir hien ass et wichteg, datt de Lien tëscht dem Grand-Duché a Frankräich sou enk wéi méiglech ass.



Wann de ¨ gewielt gëtt, wëll hie sech dofir asetzen, erëm méi en enke Lien ze schafen tëscht Frankräich an den Fransousen, déi am Benelux liewen. Ganz regelméisseg wëll hie Biergerversammlungen a sengem Bezierk organiséieren, fir am Beräich Europa, grenziwwerschreidend Relatiounen, Educatioun, Gesondheet, Kultur an allgemeng, wat d'Zesummeliewen fërdert, ze schaffen.



La Republique en marche wéilt a Frankräich an eben och iwwert d'Grenzen eraus dat ëffentlecht a politescht Liewen ze revitaliséieren, fir d'Situatioun vum Hexagon ze verbesseren. D'Partei vum Emmanuel Macron eng nei Offer proposéieren an déi Offer huet Succès, wéi d'Wahlresultater weisen. Virun engem Joer huet La Republique en Marche nämlech mol nach guer net existéiert.



D'Bierger, ënnersträicht de Pieyre-Alexandre Anglade, mussen erëm méi an d'Politik matagebonne ginn.

Dat dierft net d'Chasse gardée vun e puer Leit bleiwen.



VIDEO: Pieyre-Alexandre Anglade a des origines luxembourgeoises!