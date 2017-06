Een Familljendrama schockéiert den Ament Thüringen. Do huet ee Papp vun 27 Joer de Moien zwee vu sengen dräi Kanner mat engem Messer ëmbruecht.

Familljendrama an Thüringen

Déi Kleng waren 1 respektiv 4 Joer al. Een drëtte Bouf vun 3 Joer gouf uerg blesséiert a schwieft a Liewensgefor. De Mann soll sech der Police no och selwer mat engem Messer blesséiert hunn. D’Mamm vun de Kanner hat déi am Haus fonnt, nodeems si no e puer Deeg aus dem Spidol nees heemkomm war.