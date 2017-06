© afp

En Donneschdeg ass eng Audioopnam vun enger privater Reunioun, op där den australesche Premierminister Malcom Turnbull de Geck mam Donald Trump gemaach huet, geleakt ginn. "Den Donald an ech, mir gewannen a gewannen an den Ëmfroen!" esou den Turnbull op enger Mediegala zu Canberra. Den Ausschnëtt war net fir de Public geduecht. Engem Journalist vu Channel 9, deen op dem Event net derbäi war, ass e Matschnëtt zougespillt ginn. Hien huet doropshin Deeler dovu publizéiert.



Den Trump imitéierend sot den Turnbull: "Mir gewannen esou vill! Mir gewannen, wéi mer nach ni virdru gewonnen hunn. Mir maachen et. Mir maachen et. Net d'Fake-Ëmfroen. [...] Mir gewannen di richteg Ëmfroen. Dir wësst, d'Online-Ëmfroen. Déi sinn esou liicht ze gewannen!". Dem Turnbull seng Einlag ass bei sengem Publikum offensichtlech gutt ukomm. Ëmmer erëm gëtt hie vun haardem Laachen ënnerbrach.



Turnbull an Trump



Och de Russland-Skandal, deen dat Wäisst Haus momentan an d'Schweesse bréngt, huet den Turnbull thematiséiert. Während hien den Trump imitéiert, erkläert hien de Grond fir seng Popularitéit an den Online-Ëmfroen: "Ech kennen ee russeschen Typ. Gleeft mer, et ass wouer. Et ass wouer."Nodeems den Audio-Clip onerwaart verëffentlecht ginn ass, huet den Turnbull dozou Stellung geholl a gesot, seng Ried wier léif gemengt an am Witz gesot ginn. Hien hätt virun allem de Geck iwwert sech selwer gemaach. D'US-Botschaft zu Canberra huet gesot, si géingen den "humorvolle" Charakter vun der Gala verstoen.Den australesche Premierminister huet sech allerdéngs iwwert d'Verëffentlechung opgereegt an den Akt als "Vertrauensbroch" bezeechent. D'Netflix-Serie "House of Cards", an där et primär em politesch Intrige geet, huet den Turnbull doropshi mat de Realitéite vun der moderner Politik konfrontéiert:Den Turnbull an den Trump hate scho virun dësem Virfall en ugespaant Verhältnes. An engem Telefonsgespréich tëscht deenen zwee, kuerz nom Trump senger Inauguratioun, sinn den australesche Premier an den amerikanesche President wéinst engem bilaterale Flüchtlingsofkommes unenee geroden. Doropshi soll den Trump dem Turnbull agehaangen hunn. Op Twitter huet den Trump sech du kuerz dono iwwert dee "blöden Deal" opgereegt.