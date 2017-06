Aktuell schwätzt de provisoresche Bilan vu 17 Doudesaffer. Iwwert d'Medien an an de sozialen Netzwierker siche Famillen nach ëmmer no ronn 35 Vermëssten.

D'Premierministesch Theresa May huet en Donneschdeg eng detailléiert Enquête annoncéiert. Et wier een de Leit Äntwerte schëlleg, déi alles verluer hunn. Och den Oppositiounschef Jeremy Corbyn sot en Donneschdeg op der Onglécksplaz, dass onbequem Froe misste gestallt ginn, wéi d'Feier sech konnt ausbreeden.







D'Autoritéite ginn dovunner aus, dass sech zum Zäitpunkt vum Ongléck ëm déi 600 Leit am Héichhaus opgehalen hunn. Vill vun hinne goufen am Schlof iwwerrascht.



Et wier ee Wonner, wann nach iergendeen den Inferno iwwerlieft hätt, sou d'Cheffin vun der britescher Police op Sky News.



Déi genee Brandursaach steet nach ëmmer net fest. Si gëtt awer a Verbindung bruecht mat där rezenter Renovatioun vun dem 24 Stäck héije Gebai. Experte soen, dass wahrscheinlech d'Isolatioun den Ausléiser dofir war, dass de Brand sech sou séier ausgebreet huet.



Déi responsabel Entreprisen hunn iwwerdeems op en Neits drop higewisen, dass all d'Brandschutz- a Sécherheetsvirschrëfte bei de Renovatiounsaarbechte respektéiert gi wieren.



D'Hëllefsbereetschaft beim Vollek ass grouss. Bis en Donneschdeg goufen eleng am Internet iwwer eng Millioun englesch Pond gespent, dat sinn ëmgerechent 1,14 Milliounen Euro. Op Sammelplazen hu vill Leit Bierger u Kleeder a Liewensmëttel ofginn.