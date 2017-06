Ogni parola è superflua. A nome mio e della Città esprimo le mie condoglianze per la morte di Erika.

Sarà proclamato il lutto cittadino pic.twitter.com/NT6seZW6J4 — Chiara Appendino (@c_appendino) June 15, 2017

Eng 38 Joer al Fra war esou schwéier blesséiert, datt si zënter deem am Koma louch. E Freiden de Moien huet d'Spidol, an deem si behandelt gouf, matgedeelt, datt d'Fra elo un hire schroe Verletzunge verscheet wier.Op Twitter huet d'Buergermeeschtesch vun Turin d'Chiara Appendino reagéiert. "All Wuert ass iwwerflësseg. A mengem Numm an am Numm vun der Stad drécken ech meng Kondolenze fir den Dout vum Erika aus."

D'Eltere vun der Fra hu matgedeelt, datt hir Organer solle gespent ginn. Am Kader vun der Enquête gouf och eng Autopsie ordonnéiert. Et andelt sech ëm onfräiwëlleg Kierperverletzung an onfräiwëllegen Doudschlag.