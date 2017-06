Déi britesch Premierministesch steet an der Kritik, sech net fir d'Affer z'interesséieren, well si op der Onglécksplaz net mat Awunner zesummekomm ass.

Zwee Deeg no der schrecklecher Brandkatastrophe an engem Appartementshaus an der britescher Haaptstad mat virleefeg 30 Doudegen hunn dofir Dosende Leit d'Gemeng vu Kensington e Freideg gestiermt.





D'Theresa May huet den Affer antëscht Hëllef an Héicht vu 5 Millioune Pond zougesot. D'Leit sollen och eng Garantie kréien, datt se net wäit ewech vun hirem alen Doheem eng nei Wunneng kréien.An de Medie ginn ëmmer méi Detailer iwwer d'Fassade vum Grenfell-Tower bekannt. D'Verkleedung, déi net resistent géint Feier war, wier op engem Gebai vu méi 12 Meter Héicht an den USA verbuede gewiescht.D'Héichhaus aus de 1970er war an de leschte Jore renovéiert ginn. Virun allem war d'Fassade frësch gemaach ginn. Awunner kritiséieren elo d'Gestioun dovunner.Méi wéi 70 Persoune sinn nach ëmmer vermësst. D'Pompjeeën haten et bis e Freideg net fäerdeg bruecht, d'Feier komplett ze läschen.