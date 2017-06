D’Affer wieren an hiren Autoe gestuerwen, heescht et, wéi si versicht hunn, ze flüchten, mä d’Feier hat si agekesselt.

© AFP-Archiv

25 Persoune sollen och blesséiert gi sinn, dorënner 6 Pompjeeën.

Um Samschdeg de Mëtteg ass d’Feier an der Géigend vu Pedrogaõ Grande ausgebrach, eng 150 km vu Lissabon, an huet sech immens séier ausgebreet.



Ronn 500 Pompjeeë mat 160 Läschgefierer waren d’Nuecht iwwer am Asaz fir d’Flamen ze läschen.



Den Ament leien d'Temperaturen a Portugal deels iwwer 40 Grad.