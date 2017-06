An de grousse Stied sinn d’Wahllokaler bis 20 Auer op.

Den Taux de Participation ass um 12 Auer nach net déck. Nëmme 17,75 Prozent vun de Wahlberechtegte si wiele gaangen. Am éischten Tour louch deen nach bei 19,24 Prozent. 2012 louch den Taux am 2. Tour bei 21,41 Prozent.



Am éischten Tour vun de Parlamentswalen hate sech nach 7.877 Kandidate fir ee Mandat an der Assemblée nationale opgesat. Am zweete sinn et just nach 1.151, fir déi 577 Posten ze besetzen.



Just 4 Kandidaten haten et fäerdegbruecht, de leschte Sonnden iwwer 50 Prozent vun de Stëmmen ze kréien an domadder direkt an hir Circonsciptioun gewielt ze ginn. Eng ecrasant Majoritéit hat de Mouvement vum President Macron kritt. Zesumme mat dem Modem, dem Mouvement vum François Bayrou kéinte si op iwwer 400 Sëtz kommen.