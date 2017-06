An der Nuecht op e Méinden, kuerz no Hallefnuecht gouf d’Police iwwert d’Attack informéiert.

Wéi et heescht wier am Quartier Finsbury Park op d'mannst eng Persoun ëmkomm an eng Rei Leit wiere blesséiert ginn.De britesche Conseil vun de Moslemen huet annoncéiert, datt den Tëschefall sech virun enger Moschee soll ofgespillt huet, grad dee Moment wéi e puer Gleeweger aus dem Gebietshaus erauskoumen.Wéi et vun der Police vu London heescht, hätt een eng Persoun no der Dot festgeholl.Nach sinn d'Hannergrënn vum Virfall net bekannt.