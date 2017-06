Do war an enger Männertoilette eng suspekt Noriicht fonnt ginn. Doropshi gouf ee Sécherheetsperimeter opgeriicht, an d’Gebai bis an d’Nuecht eran duerchsicht. Op de Fluchtrafic hat dat ganzt keng Repercussiounen.Beim Duerchsiche gouf awer näischt fonnt, esou d’Police, déi net präziséiere wollt, ëm wéi ee Message et sech gehandelt huet. Si seet et wier méiglech, datt dee vun enger Persoun geschriwwe gouf, déi de Geck maache wollt oder vun enger mental onstabiler Persoun.