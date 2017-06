De Buergermeeschter vun der Haaptstad, de Sadiq Khan huet iwwerdeems eng Serie vu Feeler fir d'Ongléck responsabel gemaach, déi op de Kont vun deene politesche Responsabelen, souwuel vun der Gemeng wéi och vun der Regierung, ginn. Den Inferno hätt kënne verhënnert ginn, sou de Khan op der BBC.



No der Brandkatastrophe am Grenfell Tower zu London ass d'Zuel vun den Doudegen op 79 geklommen. Wéi de Porte-Parole vun der Police Stuart Cundy matgedeelt huet, sinn am ganzen 79 Mënschen dout oder nach ëmmer vermësst an et misst ee leider dovunner ausgoen, datt dës Leit net méi um Liewe sinn. D'Autoritéiten haten ze lescht offiziell vun 58 Doudege geschwat.