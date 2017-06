🔴 #ChampsÉlysées Situation maîtrisée, pas de blessé parmi les forces de l'ordre et le public — Préfecture de police (@prefpolice) June 19, 2017

🔴 #ChampsElysées Intervention en cours des services de police. Évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) June 19, 2017

Opération en cours sur les #ChampsElysees -> voiture isolée au second plan pic.twitter.com/B5edZXVvoF — Krasdal Popov (@KrasdalPopov) June 19, 2017

En Auto hat do géint 16 Auer eng Police-Camionnette gerammt a soll doropshin explodéiert sinn.Blesséierter ënnert de Poliziste oder am Public gouf et net, mä e massive Police-Dispositif war séier op der Plaz, well onkloer war, ob et sech ëm en Accident oder e probéierten Uschlag handelt.De Chauffeur vum Auto gouf uerg verwonnt a koum, ënnert der Opsiicht vun de Sécherheets-Autoritéiten, an eng Klinik.Aner Sourcë mellen, e wier wuel verscheet.De franséischen Anti-Terror-Parquet gouf mat enger Enquête saiséiert.Et misst een, sou heescht et vun den Autoritéiten, vun enger geziilter Aktioun ausgoen.Den Täter soll och eng Schoss-Waff bei sech am Auto gehat hunn.