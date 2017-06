17 Méint laang war den Otto Warmbier an Nordkorea inhaftéiert. Virun e puer Deeg war e fräigelooss ginn, ma e war deen Ament schonn am Koma.

Dës Foto vum Otto Warmbier hat déi staatlech nordkoreanesch Noriichtenagence den 1. Mäerz 2016 verëffentlecht.

Während dem Prozess zu Pyongyang.

Elo ass den 22 Joer alen amerikanesche Student dout.Dat huet seng Famill verschiddenen US-Medie confirméiert.Den Otto Warmbier, Student op der Uni vu Virginia, war als Tourist an Nordkorea a war do 2016 verhaft ginn, well en e Propagandaplakat mathuele wollt. Doropshi gouf hien zu 15 Joer Zwangsaarbecht veruerteelt.An engem gesondheetlech ganz schlechten Zoustand war hie virun e puer Deeg nees an Amerika ukomm. Aus "humanitäre Grënn" war e fräigelooss ginn.E war deen Ament am Koma - firwat, dat ass net genee gewosst; amerikanesch Dokteren hunn der offizieller nordkoreanescher Versioun awer widdersprach. Esou hu si keng Indicë fir Botulismus (Vergëftung) fonnt, ma d'Schied um Gehir wiere wuel op en Häerzstëllstand zeréckzeféieren.