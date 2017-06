Archivbild © Input presse

Ee Mann huet sech Zougank zu deem Camp an den Ardenne verschafft. Hien huet eng Rei Accidenter verursaacht. Dunn huet hie gezielt probéiert, fir an eng Grupp vu Kanner a Léierpersonal ze rennen an huet vun de Sécherheetsleit misse mat Gewalt gestoppt ginn. De Mann ass an eng Psychiatrie op Oochen komm. D'Enquête leeft nach.