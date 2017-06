Den ungaresche Parquet wëll fir déi 4 Haaptugeklote liewenslaang Prisongsstrofe wéinst Mord a Mënscheschmuggel ufroen.



D'Decouverte vun de Läichen op enger Autobunn an Éisträich am August 2015 hat international fir hefteg Reaktioune gesuergt. De Prozess ass an Ungarn, well d'Flüchtlingen den Experten no nach um ungareschen Territoire gestuerwe sinn. D'Flüchtlingen, 59 Männer, 8 Fraen a 4 Kanner aus Syrien, dem Irak an dem Afghanistan, ware vun de Passeuren un der serbesch-ungarescher Grenz an de Camion gequëtscht ginn. Iwwer Ungarn sollte si an Éisträich ageschleist ginn.



Den ungaresche Parquet geheit den Ugeklote vir, gewosst ze hunn, dass d'Flüchtlingen an dem loftdichte Camion géifen erstécken an hätte besonnesch grausam gehandelt. Mam Uerteel gëtt nach dëst Joer gerechent.