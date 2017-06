© AFP

Si huet den Deputéierten aus den zwou Kummere vum Parlament, nämlech dem „House of Lords“ an dem „House of Commons“, den neie Regierungsprogramm fir déi nächst 2 Joer vun der Premier Ministesch Theresa May virgestallt. Dobäi stinn 8 vun den 24 proposéierte Gesetzer a Relatioun mam Brexit.Donieft huet d'Premier Ministesch, nodeems se hir Majoritéit am Parlament no de Wahle verluer hat, och elo op ganz kontestéiert Mesuren an der Sozialpolitik verzicht. Sou zum Beispill fir gratis Moolzechten an der Schoul fir d'Schüler a Schülerinnen ofzeschafen oder fir d'Fleeg vun eelere Persounen ze finanzéiere mam Ierwe wat si hannerloosse wann se stierwen.D'Queen Elisabeth iwwerdeems gouf net vun hirem Mann dem Prënz Philipp begleet, den um Mëttwoch de Mëtteg als Précautiounsmesure huet missen an d'Spidol, ma vun hirem Jong dem Prince Charles.