Den Hannergrond vun der Strof gëtt am offizielle Communiqué net präziséiert. An och d'Bank selwer gëtt weider keng Informatiounen firwat si d'Millioune bezuele muss.



LINK: LA CSSF IMPOSE UNE SANCTION ADMINISTRATIVE À LA BANQUE EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)



Informatioune vun der geschriwwener Press no, geet et ëm de presuméierte Korruptiounsdossier vum malaysesche Staatsfong 1MDB an deen och d'Bank Edmond de Rothschild Europe verwéckelt wier.



D'Bank hat zejoert zougesot an der Enquête voll a ganz ze kooperéieren. De fréiere Chef fir Lëtzebuerg Marc Ambroisien hat deemools awer d'Reprochen zeréckgewisen, datt Suen ënnerschloe goufen.