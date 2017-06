Nom fatale Feier an engem Héichhaus zu London an der Nuecht op de 14. Juni ass d'Brand-Ursaach elo gewosst.

Inferno zu London: 1 Dag duerno (15.06.2017) Net genuch Brandschutz am Gebei ganz wahrscheinlech.

Tuermbrand zu London (14.06.2017) Provisoresche Bilan: 12 Doudesaffer, 18 a Liewesgefor a Spideeler.

Si mir op de Brand an engem Héichhaus virbereet? (19.06.2017) Gefaang an engem Héichhaus dat brennt. En Albdram, deen d'Awunner vum Grenfell Tower lescht Woch duerchgemaach hunn.

E Frigo an enger Wunneng soll effektiv explodéiert gewiescht sinn, huet Scotland Yard e Freideg de Mëtteg confirméiert.D'Feier huet sech dono gréisstendeels iwwert d'Fassad vu Stack zu Stack gefriess ...Brandstëftung, sou soen et d'Brand-Enquêteuren, kéint definitiv ausgeschloss ginn ...D'Autoritéite gi jo dervun aus, datt et a ganz England eng 600 Héichhaiser ginn, déi eng Fassad wéi déi vum Grenfell-Tower hunn.