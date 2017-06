Arméierten Iwwerfall e Freideg de Moien op eng Bijouterie zu Tréier.Zwéi Männer si géint 10.30 Auer an d'Geschäft an der Brotstraße eragaangen an hunn de Mataarbechterinne mat enger Waff gedreet.Eng Fra krut eppes mat engem "Reizstoffsprühgerät" op den Aarm gesprutzt.D'Täter hunn eng ganz Rei héichwäerteg Aueren matgoe gelooss a se sinn duerch d'Foussgängerzon fortgelaf.Bewaffneter Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Trier, Brotstraße, am Freitag, 23.06.2017, gegen 11.30 Uhr

Zwei männliche Täter betraten das Juweliergeschäft in der Innenstadt. Eine Angestellte wurde von einem der Täter mit einer Schusswaffe (vermutlich Pistole) bedroht und mit Gesten und Worten in einer ausländischen Sprache aufgefordert, sich auf den Boden zu legen.



Als eine weitere Angestellte aus einem Nebenraum hinzukam, wurde auch diese von dem Täter mit der

Schusswaffe bedroht. Gleichzeitig setzte dieser Täter ein Reizstoffsprühgerät gegen die Frau ein, die im Bereich des rechten Oberarmes getroffen wurde und eine Hautreizung erlitt.



Die Täter entnahmen aus der Schaufensterablage eine Vielzahl

hochwertiger Uhren und flüchteten zu Fuß in die Fußgängerzone.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter Nr. 1: ca. 25-35 Jahre alt; ca. 180-185 cm groß; schlanke Figur; Bekleidung: dunkel Mütze, dunkle Sonnenbrille,

grünes T-Shirt, schwarze Handschuhe, blaue kurze Hose; führte dunklen Rucksack mit sich; sprach in einer unbekannten

ausländischen Sprache.

Täter Nr. 2: ca. 20 – 30 Jahre alt; korpulent; Bekleidung: dunkles Basecap; dunkle Brille; orangefarbenes T-Shirt; blaue kurze Hose; führte dunklen Rucksack mit.

Hinweise werden erbeten an Kriminalinspektion Trier, Tel. +49 651/9779-2290.