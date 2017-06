X

Um Bourget: Kollaboratioun mat ESA ënnerschriwwen (20.06.2017) En Dënschdeg gouf mat der europäescher Weltraumagence ESA en Ofkommes fir eng Zesummenaarbecht ënnerschreiwen iwwert den Ofbau vu Weltraumressourcen.

Zanter dem 19. an nach bis de 25. Juni ass erëm de grousse Salon de l'Aéronautique et de l'Espace zu Bourget bei Paräis. De Salon, deen all 2 Joer seng Dieren opmécht, ass de weltwäit gréissten a senger Branche. Alles, wat ee mat dem Secteur ka verbannen, ass hei vertrueden: Fligerconstructeure wéi Boeing oder Airbus stellen hei hiert neiste Material aus a presentéieren natierlech och hir Produkter spektakulär an der Loft an um Bueden.2017 kann een iwwer 140 Modeller aus der ziviller an der militärescher Aviatioun entdecken. Ronn 2.400 Entreprisen, déi mat der Fligerei oder dem Weltall ze dinn hunn, stellen hir Produkter vir.27 Länner si mat hire Stänn vertrueden. Och Lëtzebuerg ass mat engem Stand an der Hal B dobäi.Méindes bis donneschdes sinn déi Deeg, déi fir de Business an d'Press reservéiert sinn. De "Grand Public" däerf dann déi 52. Editioun vu freides bis sonndes besichen.Auerzäiten: 8.30 bis 18.00 Auer. Déi 3 Deeg ass déi bekannt Fligerstaffel "Patrouille de France" och present.Vu Paräis aus kann ee mat der RER Linn B aus der Gare du Nord ureesen. An der Gare "Bourget" kann een dann an eng Navett wiesselen. Wéinst der Sécherheetsprozedur muss ee mat méi laange Waardezäiten un der Entrée rechnen.Präis: 14 Euro op de Kapp, eng Tribunneplaz kascht 11 Euro. Kanner ënner 7 Joer komme fir näischt eran.2015 goufen net manner ewéi 350.000 Gäscht gezielt ...Weider Informatiounen op: www.siae.fr



ARTIKEL VUN DER AFP



Place au grand public au Bourget après une pluie de commandes

Le salon du Bourget ouvre ses portes au grand public vendredi après avoir fait le plein de nouvelles commandes pendant quatre jours, reflet d'un secteur aéronautique mondial toujours en pleine santé.

A partir de 08h30 (06H30 GMT) et jusqu'à dimanche 18h00 (16H00 GMT), des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour approcher avions, hélicoptères, drones et autres appareils volants, civils ou militaires, et bien sûr admirer des démonstrations en vol au-dessus de l'aéroport d'affaires du nord de Paris.

A ce titre, l'avion multirôle Rafale du français Dassault, souvent favori du public, va devoir partager la vedette avec les évolutions spectaculaires du F-35 américain.

Il s'agit de la première apparition de cet appareil lors du premier salon mondial du secteur, qui avait attiré quelque 350.000 personnes lors de sa précédente édition en 2015.

Le contingent venu d'outre-Atlantique est plus fourni qu'il y a deux ans: on y trouve entre autres au sol un chasseur F-16, un transporteur C-130J "Hercules" et des hélicoptères Chinook et Apache, sans oublier l'Osprey, hybride entre avion et hélicoptère.

Côté européen, sont présents entre autres l'avion géant Airbus A380 dans sa nouvelle configuration, le nouvel A350-1000 et le gros porteur militaire A400M, ainsi que plusieurs hélicoptères. Des appareils brésiliens et japonais sont également de la partie, tandis que les Russes manquent à l'appel.

Après les températures caniculaires - plus de 40°C sur le tarmac - qui ont mis à rude épreuve les professionnels réunis depuis lundi, la météo devrait s'avérer relativement plus clémente pendant le week-end, Météo France prévoyant 28°C maximum vendredi et 26°C dimanche.

- Carton plein pour Boeing -



Côté animations, dans un salon entouré de mesures de sécurité draconiennes en raison de la menace jihadiste, les visiteurs sont conviés au "Paris Air Lab" consacré aux start-ups et autres acteurs de la haute technologie de l'aérien et du spatial. Et les candidats à des postes dans le secteur peuvent rencontrer des recruteurs dans le cadre du "Forum Emploi Innovation".



© Steve Müller

Le volet professionnel du Bourget s'est conclu jeudi sur près de 900 commandes ou engagements d'achat pour les deux géants du secteur Boeing et Airbus, l'américain tirant son épingle du jeu avec 571 appareils, d'une valeur totale de 74,8 milliards de dollars, contre 326 pour l'européen, synonyme de 39,7 milliards de dollars au prix catalogue.

Le colosse de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) a tiré son épingle du jeu grâce au 737 MAX 10, la version allongée de son moyen-courrier remotorisé et plus économe en carburant, dont le lancement a été annoncé lors du salon afin de concurrencer l'A321neo d'Airbus. L'appareil a été commandé à 361 exemplaires

Le segment des moyen-courriers est le principal bénéficiaire de la vitalité du marché, alors que Airbus et Boeing tablent sur un doublement de la flotte d'avions dans le monde d'ici 20 ans.

Outre les avionneurs, les motoristes ont également largement profité de la bonne santé du marché des moyen-courriers.

CFM International, la filiale moteurs d'avions de General Electric et Safran, a reçu 1.658 commandes de moteurs Leap et CFM56, pour un montant de 27,3 milliards de dollars, lors du salon. Les moteurs Leap équipent plus de la moitié des versions remotorisées des Airbus A320neo et la totalité des 737 MAX de Boeing.

La précédente édition du Bourget, en 2015, avait engrangé pour 130 milliards de dollars de commandes.

© Steve Müller



Communiqué vum SIP virun der Visite vum Vitepremier



Étienne Schneider en visite au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (20.06.2017)



Communiqué par: ministère de l’Économie



Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, visitera en date du mardi 20 juin 2017 le Salon international de l’aéronautique et de l’espace à Paris. La 52e édition du salon aura lieu au parc des expositions du Bourget du 19 au 25 juin 2017.



Le Salon du Bourget est considéré comme l’évènement phare de l’industrie aéronautique et spatiale. Étienne Schneider y visitera à partir de 9 h 20 le pavillon luxembourgeois (Hall 2b - stand n°E 64). Organisé et coordonné par le ministère de l’Économie, le stand du Grand-Duché rassemble 15 exposants:



• ACTinBlack

• CPI

• Euro-Composites

• Gradel

• CAE-Aviation

• Deep Space Industries Europe

• GovSat

• HITEC Luxembourg

• ispace

• Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

• Planetary Resources Lux

• SES

• Luxinnovation

• OHB LuxSpace

• Saturne Technology



Un descriptif de chaque entreprise est repris dans le dépliant ci-joint.



PDF: Flyer mat den Infoen iwwert d'Lëtzebuerger Presenz um Bourget.



Après le pavillon luxembourgeois, Étienne Schneider visitera ensuite à 13 heures le chalet de Luxaviation.



Vers 15 heures, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense, aura sur le pavillon de l’Agence spatiale européenne une entrevue avec le directeur général de l’ESA, Jan Woerner.



Suite à l’entrevue, vers 15 h 45, Étienne Schneider et Jan Woerner signeront une déclaration commune qui porte sur une future collaboration entre l’ESA et le Luxembourg dans le cadre de l’exploration et de l’utilisation de ressources spatiales, et plus particulièrement dans le contexte de l’initiative SpaceResources.lu.



© Steve Müller



Communiqué vum SIP no der Visite vum Vizepremier



Étienne Schneider a visité le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (20.06.2017)



Communiqué par: ministère de l'Économie

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, s'est rendu le 20 juin 2017 au 52e Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) au Parc des Expositions du Bourget à Paris. Ce salon est considéré comme l'une des plateformes les plus importantes dans le domaine de l'industrie aéronautique et spatiale. Le salon compte environ 2.300 exposants et 320.000 visiteurs sont attendus sur la durée complète du salon du 19 au 25 juin 2017.

Le Vice-Premier ministre, ministre de de l'Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider a entamé sa visite du SIAE par la visite du pavillon luxembourgeois. Il y a visité le stand de chacun des 15 exposants qui y sont regroupés. Le stand du Luxembourg s'étend sur une superficie de 222 m2 et comporte trois zones dédiées chacune à l'une des grandes thématiques : l'aéronautique, l'espace et les ressources spatiales dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu. Le Vice-Premier ministre a déclaré : « La participation du Grand-Duché au Salon du Bourget est une excellente opportunité pour les entreprises luxembourgeoises de se présenter à une clientèle de renom et d'entamer de nouvelles collaborations. La diversité des entreprises présentes, avec des petites et de grandes entreprises, issues des secteurs civils et militaires aussi-bien que de la recherche, confère un attrait particulier à notre pavillon. »



Au pavillon luxembourgeois le ministre a également eu une entrevue avec Mohammed Nasser Al Ahbabi, le Directeur général de l'UAE Space Agency, l'agence spatiale des Émirats Arabes Unis, avec laquelle il a été convenu de signer avant la fin de l'année un accord de collaboration dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu.



Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider s'est ensuite rendu au chalet de la société Luxaviation où il a eu l'occasion de visiter les installations de l'opérateur d'avions d'affaires luxembourgeois et de s'échanger avec les responsables de la société.



Plus tard dans l'après-midi, Étienne Schneider a visité en compagnie du Directeur général de l'Agence spatiale européenne, Johann-Dietrich Wörner, le pavillon de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les échanges ont notamment porté sur l'initiative SpaceResources.lu avec laquelle le Luxembourg vise le développement de son secteur spatial moyennant l'exploration et l'exploitation de ressources spatiales. Dans ce cadre une lettre d'intention retenant le principe d'une collaboration entre le ministère de l'Économie et l'ESA a été signée par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider et le Directeur général de l'ESA, Johann-Dietrich Wörner. Cette collaboration concerne la réalisation par l'ESA d'une étude sur les aspects techniques et scientifiques des activités d'exploitation des ressources spatiales et de leur utilisation, ceci en étroite collaboration avec le Luxembourg.



La réalisation de cette étude fait suite aux échanges au sein d'un groupe de travail regroupant des représentants de l'ESA et du ministère de l'Économie et au sein duquel les discussions portaient sur les programmes actuels et futurs de l'ESA qui pourraient jouer un rôle dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu. Étienne Schneider a précisé que : « La coopération entre le Luxembourg et l'ESA est un nouveau pas important pour l'initiative SpaceResources.lu. Il s'agit de la suite logique de la collaboration que nous avons eue avec l'ESA depuis l'annonce de notre initiative en février de l'année dernière. Cette coopération va de pair avec la volonté du Grand-Duché d'aider le secteur spatial privé et commercial à réaliser ses projets de développement dans le domaine de l'exploitation des ressources spatiales. » Il a ajouté que : « Cette étude tient aussi compte des remarques de la commission parlementaire au sujet des risques qui peuvent découler de l'exploitation des ressources spatiales. »



En début de soirée, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, s'est rendu à une réception offerte par la ministre démissionnaire des Armées du Gouvernement français, Sylvie Goulard.