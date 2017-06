Dat melle chinesesch Medien.



D'Ongléck ass am Südweste vum Land, an der Provënz Sichuan geschitt.



Staatsmedie schwätze souguer dovun, dass een Duerf komplett vum Buedem begruewe gouf. D'Rettungsdéngschter wäre mëttlerweil op der Plaz an et konnten éischt Doudesaffer fonnt ginn. Vu 5 leit ass riets déi leider just dout konnten erëmfonnt ginn.



© afp