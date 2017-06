An Zukunft muss een d'Pëll, déi ee kann huelen, fir eng Schwangerschaft z'evitéieren, verschriwwe kréien.

Internat.: Am meeschte gelies

Déi nationalkonservativ Regierung a Polen huet dat decidéiert.Zanter 2015 konnte Leit vu 15 Joer dat Medikament fräi an der Apdikt kafen, wann een ongeschützte Sex hat.Scho virun e puer Méint hat d'Regierung versicht, d'Ofdreiwung bal komplett ze verbidden. Do gouf et awer hefteg Protester.Par Konter ass kënschtlech Befruchtung zanter dem November 2015 verbueden.