Am Jemen, wou zanter 2 Joer e ganz schroe Biergerkrich am Gaang ass, ginn et den Ament op d'mannst 200.000 presuméiert Fäll vu Cholera.

© afp

Dorënner wäre ganz vill Kanner, dat hunn e Samschdeg d'UNICEF an d'Weltgesondheetsorganisatioun matgedeelt. Et wär och de weltwäit schlëmmsten Ausbroch vu Cholera, all Dag kéime bal 5.000 nei Fäll dobäi. 1.300 Mënsche wäre mëttlerweil schonn un der Krankheet gestuerwen, e véierels dovu Kanner. D'Tendenz géing klammen, sou d'Cheffe vu WHO an UNICEF.



Déi schwéier bakteriell Infektiounskrankheet konnt sech am Jemen verbreeden, well d'Waasserversuergung komplett zesumme gebrach ass. Cholera verursaacht staarkt Erbriechen an Duerchfall. Doduerch verléieren d'Patienten immens vill Flëssegkeet an d'Dehydratioun schwächt de Kierper, deen ufälleg gëtt fir aner Krankheetserreeger.